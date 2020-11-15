أذربيجان تمهل أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء منطقة كيلبجار فى قره باغ

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجانى - فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، إن باكو وافقت على منح يريفان مهلة إضافية لسحب قواتها من منطقة كيلبجار فى ناغورنى قره باغ حتى 25 نوفمبر.

وأضاف أن "السلطات الأرمنية تقدمت بهذا الطلب فى وقت سابق عن طريق الجانب الروسى"، موضحًا أن طلب ​​التأجيل يرجع إلى أن الطاقة الاستيعابية للطريق الوحيد المؤدى من منطقة كيلبجار إلى أرمينيا غير كافية.