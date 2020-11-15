ارتفعت الإصابات بوباء كورونا المستجد على نحو قياسى فى إيران، اليوم الأحد، بعدما سجلت وزارة الصحة هناك 12.543 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الإصابات هناك إلى 762.068 حالة إصابة مؤكدة.





ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، تسجيل 459 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا فى إيران خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالى عدد الوفيات هناك إلى 41.493 وفاة، ما يجعل إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا جراء الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يضرب أرقامًا قياسية فى إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.