مقتل 34 شخصا فى هجوم مسلح على حافلة غرب إثيوبيا

واستمر الجيش الإثيوبى فى حملاته العسكرية ضد قوات تحرير تيجراى بشمال إثيوبيا، فيما خرج آلاف الإثيوبيين فارين من منازلهم، بعد أن اشتد الصراع بالمنطقة والذى بدأ منذ ما يقرب من 10 أيام.
وأعلن ديميكى ميكونين وزير خارجية إثيوبيا، اليوم الأحد، استمرار تقدم العملية العسكرية فى إقليم تيجراى، متعهدا بالعمل على حماية المدنيين.
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