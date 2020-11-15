عاجل.. الأمم المتحدة : 20 ألف نازح فارين من معارك إثيوبيا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد الفارين من المعارك الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وحكومة إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا بلغ 20 ألف نازح، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وتأتى إحصائيات الأمم المتحدة تزامنًا مع هجمات تشنها الحكومة الإثيوبية، ضد إقليم تيجراى الواقع فى شمال إثيوبيا منذ أسبوع تقريبًا، بعدما اتهمهم رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بمهاجمة قاعدة عسكرية فى الشمال، وسط تصاعد للقتال أدى إلى مقتل المئات من المدنيين وتشريد الآلاف من النازحين إلى دول الجوار. وكانت الأمم المتحدة حذرت فى بيان سابق من وقوع جرائم حرب فى تيجراى، وسط تقارير عن سقوط مئات القتلى وفرار آلاف اللاجئين من أبناء المنطقة الشمالية إلى البلدان المجاورة، ومن بينها السودان.

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