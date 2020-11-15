قروض شخصية بدون ضمانات بدولة الإمارات.. الأنواع والمزايا وعقوبات عدم السداد

الإمارات المتحدة تعتبر من أهم الدول العربية التي تعمل على توفير كافة الإحتياجات الخاصة بالمواطنين والمستثمرين من كافة الدول، حيث يتوافد عليها العديد من الأشخاص من الدول المجاورة لها للحصول على وظائف مرتفعة بضمانات اقتصادية مستقرة، الإمارات من الدول ذات الاقتصاد المستقر إلى حد كبير، وسوف نقوم معكم من خلال ثقفني باستعراض قروض شخصية بدون ضمانات في الإمارات فتابعونا.

قروض شخصية بدون ضمانات في الإمارات

تعمل الإمارات على توفير أغلب الاحتياجات المالية للمواطنين على وجه الأخص والمستثمرين بصورة عامة، بطرق تختلف عن أغلب الشعوب العربية، حيث تعمل البنوك على توفير فرص للحصول على قروض شخصية بدون ضمانات في الإمارات للمساهمة في تلبية كافة الاحتياجات.

تساهم القروض التي يتم الحصول عليها في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى قضاء بعض الحاجات الشخصية التي تضمن استقلالية المواطنين، بالإضافة إلى رفع الاقتصاد الإماراتي بصورة عامة، حيث أن القروض تقوم بتمويل العديد من الشركات والمؤسسات بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم توفير العديد من أنواع القروض بشروط مرنة ومنها بدون شروط أو ضمانات حتى لا يتم استنزاف العملاء.

قروض بدون تحويل الراتب في الإمارات

توجد بعض البنوك في الإمارات تقوم بعمل اتفاقيات بين العملاء تقضي أنه يجب أن يتم تحويل الراتب الخاص بالعميل لحسابه في البنك بصورة مباشرة حتى يتم سداد القرض أو جزء منه شهريا، وهو نوع من القروض المتاحة ليتم قبول القرض، على الجانب الأخر تقوم بعض البنوك بتوفير قروض شخصية لا تحتاج إلى ضمانات أو فوائد قد تضاعف قيمة القرض.

هناك أيضا بعض البنوك التي تقوم بتفعيل أحقية القرض الخاصة بمتطلبات العملاء بناءا على تقليل قيمة الفوائد، حيث يتيح البنك أن يتم تسديد قيمة القرض على فترات محددة يتم الاتفاق عليها.

أهم البنوك الإماراتية التي توفر القروض

يعتبر بنك دبي الوطني واحدا من أضخم البنوك التي توجد في الإمارات والتي تقوم بتقديم قروض شخصية بدون ضمانات في الإمارات والذي يمتاز بكونه أفضل المنشآت التي تعمل في المعاملات النقدية، بالإضافة إلى كونها تعمل على توفير الاتفاقيات الخاصة بالتمويل المالي، وذلك لأنها تعمل على توفير فرص للتعاملات حيث أنها قامت بوضع لائحة يتوفر بها عدد كبير من أنواع القروض التي تتناسب مع كافة الوافدين والمواطنين، وذلك بشروط عادلة للحفاظ على أمن المعاملات المالية مع وجود عوائد يستفيد منها الممول ومن أهم هذه القروض:

القرض المرن : يعد من أفضل أنواع القروض التي يقوم بنك دبي الوطني الذي يتلائم مع كافة التقلبات المالية التي تدور مع تمتع العميل بالعديد من المزايا من أهمها نسب غير ثابتة للفوائد تتغير مع سعر الفائدة في البنوك الإماراتية.

القروض قصيرة الأجل : وهي نوع من القروض الذي يقوم بنك دبي بتوفير المتطلبات القصيرة المدى مثل تسديد المصروفات المعيشية عن طريق سداد جزء قليل لا يذكر.

جدير بالذكر أن بنك دبي الوطني هو أفضل البنوك الموجودة بالإمارات والتي تعمل على توفير كافة الإمكانيات لعمل قروض بشكل بسيط وسهل، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع، وقد تصل قيمة القرض إلى 8 مليون درهم إماراتي، وذلك لمتوسط دخل الفرد 6 آلاف درهم شهريا، وقد يتم تغيير بعض الاستثناءات عند القيام بالتقديم على القرض.

ويمكن معرفة كافة المعلومات الخاصة بالقروض عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء، من خلال الموقع الإلكتروني .

عقوبات عدم سداد القروض في الإمارات

على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تقوم البنوك الإماراتية بتقديمها للحصول على القروض، ‘ إلا أنه تم وضع العديد من العقوبات المشددة في حالة عدم سداد القرض والتهرب منه، حيث أنه في حالة عدم سداد القرض يتم تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة سنوات حسب قيمة المتبقي من القرض، بالإضافة إلى غرامة مالية في بعض الحالات تبلغ ألف درهم.