إصابة وزير الصحة الأوكراني بفيروس كورونا

إصابة وزير الصحة الأوكراني بفيروس كوروناأعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، أمس، أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عدداً قياسياً لحالات الإصابة اليومية.

وقال ستيبانوف، في تصريحات تلفزيونية: "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين"، مضيفاً أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

المصدر:(رويترز)

