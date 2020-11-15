روسيا تواصل نقل قواتها لحفظ السلام بين أرمينيا وأذربيجان

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن موقع "Flightradar24"، المتخصص فى متابعة حركة الطيران فى العالم على مدار الساعة، تم رصد رحلات لـ 5 طائرات ثقيلة من طراز "إيل-76"، وطائرتين من طراز "أن-124 روسلان"، فى الفترة ما بين مساء السبت وحتى منتصف نهار اليوم الأحد.

وبحسب الموقع، حلقت جميع الطائرات المشار إليها عبر أجواء أذربيجان، وهبطت فى مطار "إيريبونى" بالعاصمة الأرمينية يريفان، لتعود بعد ذلك إلى روسيا.

وكان الموقع رصد ما لا يقل عن 9 رحلات لطائرات النقل الروسية التى توجهت إلى أرمينيا من مساء الجمعة حتى نهار السبت.

وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، كشف فى وقت سابق عن أن طائرات النقل العسكرية الروسية نقلت إلى إقليم قره باغ، أكثر من 1.1 ألف من أصل 1960 جنديًا من أفراد قوة روسية لحفظ السلام تقرر نشرها فى الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وصدر بيان، هذا الأسبوع، عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، أعلنوا فيه فرض وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية فى المنطقة، مع توقف قوات الطرفين بمواقعها الراهنة، ونشر عسكريين روس بطول خط التماس بين القوات الآذرية والأرمينية، وكذلك بطول الممر الواصل بين الإقليم وأرمينيا.