نتنياهو يحذر ”حماس”: لا تجربونا

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا صارما إلى حركة "حماس" على خلفية القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة الليلة الماضية.
وأكد نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم السبت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم ضربات على بنى تحتية وأهداف تابعة لـ"حماس" في غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: "لن نقبل بأي اعتداء على دولة إسرائيل ومواطنيها. أحذر المنظمات الإرهابية في غزة - لا تجربونا، حتى خلال أزمة كورونا".
وأشار نتنياهو إلى أنه لا ينوي الكشف عن تفاصيل المخططات العملياتية الإسرائيلية، ثم خاطب "حماس" بالقول: ثمن مواصلة اعتداءاتكم سيكون باهظا للغاية".
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