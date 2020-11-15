ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فامكو" في الفلبين إلى 67 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فامكو" الذي ضرب الفلبين يوم الأربعاء الماضي إلى 67 قتيلا.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة مكافحة الكوارث في الفلبين مارك تيمبال - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن السلطات سجلت 22 وفاة في كاغايان و17 أخرى في جنوب لوزون، و8 وفيات في العاصمة مانيلا، إلى جانب 20 في منطقتين أخريين.
وأضاف المتحدث أن الإعصار ألحق أضرارا بنحو 26 ألف منزل، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين.
وتوجه الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى إقليم "توغيغاراو"، لتقييم الوضع في منطقة "وادي كاغايان"، التي اجتاحتها فيضانات شديدة، بعد أن تسبب الإعصار "فامكو" في هطول أمطار على مناطق من جزيرة "لوزون" الرئيسية، بما فيها العاصمة مانيلا.
جدير بالذكر أن 6 أعاصير ضربت الفلبين على مدى أربعة أسابيع فقط، بما فيها الإعصار (فامكو)، والإعصار (غوني) الهائل، الذي يعد أقوى إعصار على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.
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