عاجل.. فرار 20 ألف إثيوبي إلى السودان بسبب الحرب

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين فروا إلى السودان بسبب الصراع في شمال إثيوبيا ارتفع إلى 20 ألفا على الأقل.

ووفقا لبيانات المفوضية، عبر أن أكثر من 12500 شخص عبروا من إثيوبيا إلى منطقة الحمديات، وما يقرب من 7500 إلى الجنوب في اللقدي بين 7 و14 نوفمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتحاول الوكالات الإنسانية المحلية ووكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين، الذين يصلون بأعداد متزايدة حاملين القليل من الممتلكات أو المؤن.

بينما ذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا" أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا لولايتي القضارف وكسلا جراء الحرب الدائرة في اقليم التقراي ، ارتفع عددهم حتى أمس السبت الى 24 الف و944 لاجئا.

وناشد معتمد اللاجئين المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في اقليم التقراي وقال إن الأوضاع في تفاقم مستمر وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتواء هذه الأوضاع.