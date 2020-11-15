السعودية تسجل 305 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز 353 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا فيعدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الحالات 353255 إصابة. كما سجلت 357 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 340304. وأكدت الصحة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5657 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7294 والحالات الحرجة 810 حالة.

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