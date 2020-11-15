محمد بن راشد يعتمد منح الإقامة الذهبية للمقيمين بالإمارات لمدة 10 سنوات

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وكتب "محمد بن راشد" قائلا: "الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".

وأضاف :"كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم .. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".