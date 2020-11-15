كارثة على أردوغان.. قدوم بايدن لرئاسة أمريكا يدمر أحلام السلطان المزعوم

نفذت الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان "حملة ممنهجة" ، لقلب النتائج ضد الأكراد عن طريق إقالة رؤساء البلديات الأكراد في بلدات جنوب شرق البلاد واستبدالهم بأوصياء يُعرفون بـ"كيوم" وفق الإصطلاح التركي، بحسب ما ذكرت صحيفة أحوال التركية.

وتعتقل السلطات الزعيم السابق لحزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد ، صلاح الدين دميرطاش، واعتقلت العديد من نواب الحزب، بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) بناء على أدلة واهية.

ومع ازدياد صعوبة الحياة في ظل حكومة أردوغان على الأكراد، قال عضو حزب الشعوب الديمقراطي هيشيار أوزسوي عن القمع للأكراد ، والموقف الحالي من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية واحتمال اتخاذه اجراءات قاسية بحق إدارة أردوغان.

قال هيشيار "إن المناخ السياسي في تركيا متوتر، و لدينا اعتقالات كل أسبوع تقريبًا، و كنت متهم في قضيتين، إحداهما تمت تبرئتي منها، والأخرى حُكم عليّ ولكن تم تأجيل النطق. و لدي خمس قضايا أخرى لكن الحصانة تمنع مقاضاتي بشأنها ، لذا عليهم أولًا رفع الحصانة حتى يمكن مقاضاتي في هذه الحالات الخمس.

لكن بالنسبة لأي سياسي معارض ، لا سيما إذا كنت كرديًا وتنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي ، فمن المرجح أن تذهب إلى السجن في مرحلة ما من حياتك السياسية. أنا شخصيًا ليس لدي أي مخاوف ، لكن المناخ السياسي العام في البلاد ليس جيدًا. السياسيون الأكراد يتعرضون لقمع خاص.

وعن خسارة ترامب للانتخابات، قال هيشيار إنها خسارة لترامب كشخص ، لكن علينا أيضًا أن نفكر في سبب تصويت العديد من المواطنين الأمريكيين لرئيس مثل دونالد ترامب ، الذي اتُهم بالعنصرية والتمييز الجنسي وكراهية النساء وكره الأجانب وما شابه ذلك، وهو الذي لم يتمكن من احتواء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 240 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها.

لقد صوت أكثر من 70 مليون شخص لصالح ترامب، و قريبًا لن يكون رئيسًا ، لكنه يعكس رغبات ومطالب جزء كبير من المجتمع الأمريكي، وهذه الحقيقة القاسية ستبقى مع السياسة الأمريكية لبعض الوقت ، وترامب ليس نوعًا شاذًا، إنه يتحدث نيابة عن جزء كبير من الشعب الأمريكي.

وأكد هيشيار، إنه منذ الثمانينيات من القرن الماضي ، تتزايد كمية الثروة المنتجة في عالمنا ، لكن توزيع هذه الثروة غير عادل لدرجة أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تتزايد أيضًا، ويبدو أنه وضع متناقض ، فهناك المزيد من الثروة ولكن هناك المزيد من الفقر ، وهذا يتعلق بنظام التوزيع للرأسمالية العالمية، فأردوغان وترامب وبولسونارو وأوربان والعديد من القادة الاستبداديين الآخرين جميعهم جزء من هذه اللعبة، فليس أي من هؤلاء القادة مجرد حوادث ، فهم يعكسون إلى حد كبير طبيعة الرأسمالية العالمية كما نراها اليوم.

وحول ما قاله جو بايدن في الماضي من إنه صديق للأكراد، وإنه بالتالي لن يصمت عن الانتهاكات بحقهم، قال هيشيار إن بايدن سيحاول استعادة المؤسسات السياسية التي دمرها ترامب،وسيستغرق ذلك بعض الوقت، وهو ما يعني إن بايدن بديل حقيقي للأكراد، وعلى الأرجح أنه سيحسن العلاقات مع الأكراد في البلدان التي يتواجدون فيها.

وأضاف ، نتمنى ونأمل أن يدفع الرئيس بايدن لاستئناف عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وتسوية تفاوضية للصراع الكردي الذي طال أمده والذي قتل حتى الآن أكثر من 50 ألف شخص في تركيا.

وتابع الأمور في غالب الأمر تسير لصالح الأكراد، فبالطبع لم يكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يريد أن يخسر ترامب لأن الرئيس أردوغان وترامب طوروا "صداقة"، وهذا الذي لن يحدث مع بايدن، لن يكون أردوغان صديقًا لبايدن.