رئيس ناميبيا السابق من قلب القاهرة: مصر دعمت الأمن والسلم فى القارة الأفريقية

استقبلت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية مؤسس دولة ناميبيا، ورئيسها الأول سام نجوما.

كان على رأس المستقبلين الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس المنظمة، ومحمد فايق، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمر متولي، مساعد وزير الخارجية سابقا، وعصام شيحة، الخبير القانوني، وأمل مسعود، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، وعدد من السفراء العرب والأفارقة.

وقام رئيس المنظمة بتكريم الرئيس الناميبي الأسبق بمنحه درع التضامن الأفريقي الآسيوي، وصورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤسس المنظمة، إضافة إلى صورة نادرة لـ نجوما مع عبد الناصر.

وفي كلمته للترحيب بالضيف الأفريقي الكبير، أعرب الحديدي عن سعادته البالغة بزيارة من وصفه بـ "الأب المؤسس لناميبيا"، في مقر المنظمة التي يربو عمرها على الـ 63 عامًا.

وأضاف رئيس المنظمة: "لقد كانت سوابو هي بداية النضال التحريري في ناميبيا، وكان صاحب السعادة سام نجوما هو العضو المؤسس، وأول رئيس للمنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (سوابو) في عام 1960، وفي عام 1962 أسس نجوما Nujoma جيش التحرير الشعبي لناميبيا، وشن هذا الجيش حرب عصابات ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقاد "سوابو" خلال حرب الاستقلال الناميبية الطويلة، التي استمرت من عام 1966 إلى عام 1989.

وأشار إلى أن نجوما لعب دورًا مهمًا كقائد لحركة التحرير الوطنية، وقام بحملة من أجل الاستقلال السياسي لناميبيا عن حكم جنوب أفريقيا، وتم انتخاب Sam Nujoma كأول رئيس لناميبيا المستقلة في عام 1990.

وأكد الحديدي أنه خدم ثلاث فترات من عام 1990 حتى عام 2005، ثم رفض إعادة انتخابه رئيسًا، موضحًا أن هذا يعد حدثًا نادرًا على مستوى العالم، لكن أفريقيا شهدته ثلاث مرات، إحداها مع رئيس السنغال ليوبولد سيدار سنجور، والثانية مع رئيس السودان الفريق سوار الذهب، والأخيرة مع ضيفنا العزيز.

وأشار إلى أن الرئيس نجوما أسهم شخصيًّا في تعزيز عمل منظمة التضامن لدعم حركات التحرر الوطني عبر أفريقيا، حيث كانت سوابو عضوًا في أمانة منظمة التضامن لعدة سنوات، ونود أن تعود "سوابو" إلى هذا المكان مرة أخرى، كما قام هو شخصيًا بزيارة مقر منظمة التضامن مرات عديدة في الماضي، وهو معروف عالميًا بأنه مقاتل أفريقي، وأيضًا كقائد دولي عظيم، مضيفًا: "أود أن أنتهز فرصة هذه الزيارة التاريخية لمنظمة التضامن للتأكيد على العلاقة المتبادلة بين المنظمة وناميبيا".

يشار إلى أن نجوما، الذي حكم ناميبيا من 1990 إلى 2005، كان أول رئيس للبلاد بعد استقلالها، وهو حاليًا ناشط سلام حصل مؤخرًا على جائزة السلام من مؤسسة "كيميت بطرس غالي"؛ لجهوده في تسوية النزاعات في أفريقيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس، السبت، الرئيس الناميبي الأسبق سام نجوما لبحث العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الاجتماع حضره رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل وسفير ناميبيا لدى مصر.

وتبادل السيسي ونجوما وجهات النظر حول مختلف القضايا الإفريقية، لا سيما الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأكد نجوما دعم بلاده للجهود السياسية المصرية لحل هذه القضية من خلال المفاوضات بما يحقق مصالح الدول الثلاث المعنية؛ مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الذي يسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر المائية ويلبي تطلعات الدول الأخرى في التنمية.

وأشاد نجوما خلال الاجتماع بدعم مصر للسلام والأمن في أفريقيا، ودورها في حملة الاتحاد الأفريقي حول "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020"، والتي تهدف إلى تحقيق أفريقيا خالية من النزاعات.

وأشار إلى التقدير الذي تتمتع به مصر في ناميبيا والقارة الأفريقية لدعمها التاريخي لقضايا الاستقلال على مدى القرن الماضي.

كما تحظى مصر بالتقدير في أفريقيا لدعمها العديد من القضايا الأفريقية على المستويين الثنائي والقاري.