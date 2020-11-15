النمسا تعلن إغلاقا شاملا لمواجهة كورونا

ويأتى قرار الإغلاق بسبب خطورة الوضع فى الموجة الثانية لكورونا، فعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى ما يقرب من 7100، لكن عدد مرضى العناية المركزة ارتفع كما زاد عدد مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى الأجنحة العادية.

وحذر وزير الصحة رودولف أنشوبر جرينز من أن "الوضع خطير للغاية، لذلك تم الإعلان عن هذه الإجراءات فى مؤتمرين صحفيين، وأن الموجة الثانية كانت "أصعب وأكثر ديناميكية" من الموجة الأولى.

كما طلبت فيينا مساعدة الأطباء والممرضات المتقاعدين فى المستشفيات، وسيتم الاتصال هذه الأيام بالموظفين السابقين الذين تقاعدوا لمدة أقصاها عامين من قبل الشبكة الصحية أو سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون فى دعم فرق المستشفى طواعية، والتى يبدو أنها مثقلة بالأعباء بسبب العدد الكبير من مرضى كورونا.