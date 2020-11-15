بيان عاجل من الرئاسة الجزائرية حول الحالة الصحية لـ الرئيس عبد المجيد تبون

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون حيث أكدت فيه أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج، و يتلقى فحوصات طبية لما بعد البروتوكول.
وأوضحت تقارير إعلامية جزائرية ان البيان جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحي.
كانت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق أعلنت رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا."
وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".
كان التلفزيون الجزائري قد أفاد في وقت سابق بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.
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