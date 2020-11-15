رويترز: أمريكا قد تسجل 13 مليون إصابة جديدة بـ كورونا قبل تنصيب بايدن

توقع تحليل أجرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسجل 13 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستوري في 20 يناير المقبل.

وتستند تلك الحسابات والإحصائيات إلى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومي التي تم تسجيلها في أوائل نوفمبر الماضي، واتجاهات الزيادة بالنسبة المئوية.

وسجلت الولايات المتحدة، إصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا هذا الشهر، حيث أبلغت البلاد عن 184514 إصابة جديدة و1431 حالة وفاة الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويعد هذا العدد أعلى رقم سجلته أمريكا خلال 24 ساعة، منذ أن بدأ الوباء في التفشي في أول العام الجاري.

وحسب جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن، 10.737.335 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 244332 شخصًا.

وبينما لم يتبق سوى شهرين على موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، تبدو الصورة قاتمة جدًا في معظم أنحاء البلاد مع تزايد إصابات كورونا، لدرجة أن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل ما بين 8 و 13 مليون إصابة جديدة من الآن وحتى ذلك الحين، وفقًا لتحليل "رويترز".

وحسب معدل الوفيات اليومي الحالي، فيمكن أن يموت بين 70 ألفًا و 150 ألف أمريكي قبل حفل تنصيب بايدن.

وأجرى معهد القياسات الصحية والتقييم حسابا، وقدر أن يتوفى 117000 حالة جديدة بين 12 نوفمبر و 20 يناير.

ووفقًا لـ"رويترز"، من الممكن أن تتغير النتائج مع تغيير إدارة الرئيس المنتهية ولايته سياسته في التعامل مع أزمة كورونا، ووضع قيود أكثر صرامة واللجوء إلى الإغلاق، حتى لا تفقد واشنطن الكثير من الأرواح، ويتأثر اقتصادها.