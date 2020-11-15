بايدن والمهمة الصعبة.. وقف تفشي الوباء ومنع ركود اقتصادي مر

يهدد الارتفاع الحاد في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، أي انتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة ويزيد من احتمالات حدوث ركود مضاعف، وهو ما يضيف أعباء كبيرة على إدارة جو بايدن الرئيس المنتخب القادمة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المائة ألف لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، لتستمر الأوضاع سوءًا ، لتتخطى عتبة المائة ألف إلى 150 ألف وأكثر من 180 ألف خلال الساعات الماضية، مايشير إلى كارثة حقيقة تضرب أمريكا.

ويبدو إنه من غير المرجح بشكل متزايد أن يبرم الكونجرس صفقة بشأن حزمة إغاثة أخرى من الوباء، حتى مع انتهاء مدة صلاحية آخر إعانة بطالة.

وفي ذلك، يحذر اقتصاديون من أن النمو المستدام يعتمد على السيطرة على فيروس كورونا ، حيث ينظر الكثيرون الآن إلى ارتفاع الإصابات بقلق متزايد.

قالت بيث آن بوفينو ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في ستاندرد آند بورز جلوبال: "إنه أمر مقلق ، إذا انتشر الوباء واضطرت الحكومات إلى العودة إلى إجراءات الإغلاق، فمن المؤكد أن هذا الانتعاش الهش للغاية سيفشل".

في وقت سابق من العام ، توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال عدة سيناريوهات للانتعاش الاقتصادي، السيناريو الأساسي ، الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ، يفترض أن الكونجرس سيمرر فاتورة إغاثة محدودة بقيمة 500 مليار دولار ، وأن الارتفاع الشتوي في عدد إصابات كورونا COVID-19 سيكون تحت السيطرة.

لكن في حقيقة الأمر ، لا توجد حزمة إغاثة من فيروس كورونا والحالات آخذة في الارتفاع.

أضافت بوفينو: "كل ما يحدث الآن ، خطر عودة ظهور COVID-19 بالإضافة إلى ابتعاد صانعي السياسات عن مفاوضات التحفيز ، و هذان العاملان ما كنا نخشى حدوثه".

بدون تحسينات على أي من الجبهتين ، من المحتمل حدوث انكماش اقتصادي أكبر يصل إلى 5.1 في المائة.

تابعت بوفينو: "لن يكون بالحجم الذي شهدناه في النصف الأول من العام ، لكنه سيكون تراجعًا مزدوجًا".

يمكن أن تؤثر القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على جانبين مهمين من الاقتصاد: العمليات التجارية وثقة المستهلك.

في أوروبا ، أعادت عدة دول فرض قيود صارمة أو لجأت إلى مرحلة ثانية من الإغلاق في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

كان ترامب كان حازمًا في معارضة عمليات الإغلاق على أي مستوى من مستويات الحكومة، كما و أن الرئيس المنتخب جو بايدن ، وفق ما أشار إليه فريقه الانتقالي، بأنه يفضل استهداف النقاط الساخنة بدلًا إغلاق الدولة ككل.

بالفعل ، أعلنت ولايات مثل ميشيجان ونيويورك وأوريجون وفيرجينيا أنها ستفرض المزيد من الإجراءات التقييدية للحد من انتشار الفيروس ، مما يحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في مكان واحد ، ويقيد عدد الساعات أو السعة في الحانات وصالات الألعاب الرياضية و المطاعم.

قال بن آيرز ، كبير الاقتصاديين في شركة نايشن وايد انشورنس، إن هذه الأنواع من الخطوات ستساعد في تجنب ركود مزدوج ، بالإضافة إلى تجنب الإغلاق الشامل الذي شهدته معظم البلاد في أبريل عندما انتشر الوباء.

ومع ذلك ، أمرت ولاية نيو مكسيكو يوم الجمعة بإغلاق لمدة أسبوعين ، في إشارة إلى فرض قيود أكثر صرامة في مكان آخر قريبًا.

حتى بدون قيود حكومية ، يمكن أن تؤدي الزيادة في الحالات إلى تخويف المستهلكين ، مما يدفعهم إلى البقاء في المنزل بدلًا من الخروج وإنفاق الأموال.