شاهد.. حريق هائل يلتهم مسجدا تاريخيا في تركيا

اندلع حريق هائل، الأحد، في مسجد فانيكوي التاريخي بشارع أوسكودار في إسطنبول، ما تسبب في وقوع أضرار وخسائر كبيرة.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، تدخلت فرق الإطفاء من البر والبحر لمحاولة السيطرة على الوضع ولم يتم إخماده إلا بعد جهود مكثفة من قبل عناصر الدفاع المدني والفرق التابعة لقيادة خفر السواحل.

وبدوره، قال حاكم إسطنبول إنه في حوالي الساعة 13:30، اندلع حريق في مسجد فانيكوي التاريخي في منطقة أوسكودار بمنطقة قانديلي لسبب غير معروف.

وذكر أنه تم إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع من البر والبحر، وقال "تدخلت 3 زوارق لخفر السواحل من البحر و5 سيارات إطفاء من بلدية إسطنبول".

وأضاف حاكم إسطنبول أنه "بدأ التحقيق في حريق المسجد التاريخي الذي اشتعلت النيران في أجزائه الخشبية".

وجدير بالذكر أن مسجد فانيكوي التاريخي تم بناؤه في شارع فانيكوي في أوسكودار كانديلي من قبل محمد أفندي في عام 1665.

وأضيف المسجد إلى بلاط السلطان في عهد السلطان محمود الأول، وهو به مئذنة واحدة وشرفة، وتم بناؤه على شكل مستطيل.