بيان عاجل من الرئاسة الجزائرية بشأن صحة تبون

أصدرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن صحة الرئيس عبد المجيد تبون، بعد إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج الموصى به.
وذكر البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون يتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن البيان جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية.
وكان الرئيس الجزائري يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات الألمانية على خلفية إصابته بـ فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أعرب تبون عن بالغ شكره، للشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه.
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