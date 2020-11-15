صراع تيجراي يهدد المنطقة بالكامل.. صحفي سوداني: الخرطوم ستتأثر مباشرة بما يحدث في إثيوبيا

قال الصحفي عوض جاد السيد رئيس قسم الأخبار بصحيفة (الصيحة) السودانية، إن الحرب الداخلية التي اندلعت في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وسلطة اقليم تيجراي تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة ككل، وخاصة دول الجوار؛ اريتريا والصومال وجيبوتي والسودان.

وتابع جاد السيد فى تصريح لـ صدي البلد، أن السودان سيتأثر تأثرًا مباشرًا ويعاني أشد المعاناة مع حدوده الطويلة الممتدة مع الجارة اثيوبيا، لافتا إلى أنه بالفعل بدأ عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين بالتدفق الى الداخل السوداني فرارا من الحرب.

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وأوضح الصحفي السوداني إن تدفق اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان يأتي في وقت يعاني فيه السودان من ضائقة اقتصادية وظروف أمنية معقدة في شرق السودان الذي يتصف بتداخل جغرافي واثني كبير مع الجوار، وتنشط فيه تجارة السلاح والمخدرات وتهريب البشر، مما قد يزيد من الأنشطة الإجرامية ويسهل الحصول على السلاح، بل وقد يشهد تدفقات لمسلحين من أثيوبيا ويزيد الوضع تعقيدا.

وأكد جاد السيد أنه بالرغم من اتخاذ سلطات الولايات السودانية المجاورة قرارات باغلاق الحدود وزيادة الانتشار الأمني الا أن المنطقة تاريخيا يصعب السيطرة الكاملة على الحدود فيها، وظلت تشهد تسللا متكررا للاجئين وتهريب السلع والسلاح والمخدرات، فضلا عن حركة القبائل الحدودية المتداخلة.

وأكد الصحفي السوداني إنه نظرا لخطورة الوضع نشطت مبادرات شعبية سودانية لتقديم المساعدات للاجئين الاثيوبيين، والسعي إلى حل سلمي عاجل للازمة، فيما شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي يرأس منظمة ايقاد حاليا خلال لقاءاته مع وفود اثيوبية واريترية على ضرورة الوصول لحل سلمي فوري بالرغم من رفض الجانب الإثيوبي لتدخل ايقاد.

وقال إن الوضع الحالي في حالة سيولة كبيرة والحرب مرشحة للاستمرار طويلا بالنظر إلى عدم امكانية تحقيق نصر سريع لأحد الطرفين على الآخر، فطبيعة الصراع وخبرة الطرفين قد تدفع بالحرب إلى أمد طويل، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الجوار كاملا في تدفق اللاجئين وانتشار السلاح والأنشطة الإجرامية الخطرة.

وكانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة عل السلطة منذ عام 1991 حتى مجئ آبي أحمد إلى السلطة فى 2018 ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي ووجهت اتهامات لآبي أحمد باقصائهم من الحكومة المركزية والجيش وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن أثيوبيا.

وكان زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، قال في وقت سابق إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية على جبهات عدة منذ أيام.

وأعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أمس أن أعضاء حكومة تيجراي متهمون بالخيانة العظمى، داعيًا شعب الإقليم إلى نبذهم والابتعاد عنهم.

وقال آبي، إنه أمر بتنفيذ عمليات عسكرية في تيجراي في تصعيد دراماتيكي لخلاف طويل الأمد مع جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبعضهم قُتل في مذبحة مروعة وثقتها منظمة العفو الدولية.

وأدت الهجمات إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الذي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيكون سريعًا ويمكن احتوائه بدلًا من ذلك أن يتضاعف ويزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.

وفر الآلاف من القتال والضربات الجوية في تيجراي وعبروا إلى السودان المجاور.

