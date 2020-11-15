السفير الذوادي لـ دوت الخليج: الأمير الراحل خليفة اعتمد فى حواره مع شعبه على المصارحة والمكاشفة

نعى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بكلمات يملؤها الحزن والأسي، لافتًا إلى أن الوطن العربي فقد رمزًا وطنيًا عمل بكل جد وإخلاص فى خدمه شعبه.
وقال "الذوادي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الأمير الراحل لم يألو جهدًا فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين والإيفاء بكل متطلبات شعبها وأفنى عمره فى العمل المتواصل لعقود طويلة دون كلل ولا ملل فضلًا عن جهوده الكبيرة فى مشروع الإصلاح التنموي، مشيرًا إلى أنه اعتمد فى حواره بالدرجة الأولى مع شعبه على المصارحة والمكاشفة.
ولفت "الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية"، إلى أن الأمير الراحل دائما كان حريصًا على المشاركة في الفعاليات سواء كانت ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، فكان حضوره مميزًا فى كافة المشروعات التنموية التى افتتحت فى عهده فلم تمر مناسبة إلا وكان موجودًا فيها.
وأكد "الذوادي"، على دور الأمير الراحل وحرصه الشديد على تطلعات الأمة العربية بوحدة لم الشمل.
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