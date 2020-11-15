أخذها بالتزوير.. ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأحد، اتهامه بأن خليفته المنتخب جو بايدن فاز بالانتخابات بسبب التزوير الذي حدث.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "هو فاز بسبب تزوير الانتخابات.. لا يُسمح بمراقبة وفحص التصويت".

وأشار إلى أن التصويت عبر البريد يعد مزحة مثيرة للاشمئزاز، لافتا إلى أنه تم القبض على مسؤولي الفرز وهم يحاولون سرقة الأصوات. لقد نجحوا كثيرًا، مع ذلك".