بعد تدهور البورصة.. تظاهرات أمام البرلمان الإيراني.. ومطالبات باستقالة وزير الاقتصاد

تجمع المساهمون المتضررون في البورصة، اليوم الأحد، أمام البرلمان الإيراني، عقب أيام من تجمعات مختلفة أمام فروع منظمة البورصة والأوراق المالية في طهران.

ووفقًا لموقع "إيران انترناشيونال"، احتج هؤلاء المساهمون، على أداء مديري البورصة وهيئة الأوراق المالية، وذلك بعدما عانوا من خسائر الهبوط المتتالي لمؤشر البورصة.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو، ردد المحتجون هتافات ضد حسن قاليباف، رئيس البورصة الإيرانية، مطالبين باستقالته.

وتجمع عدد من المساهيمن، الأربعاء الماضي، أمام أحد فروع هيئة الأوراق المالية، لليوم الثالث على التوالي، مطالبين باستقالة وزير الاقتصاد.

وشهدت إيران الفترة الماضية، احتجاجات عمالية وفئوية تنديدا بتدهور مؤشرات الاقتصاد المحلي إلى أدنى مستوياته وتدني الخدمات وانعدام الوظائف.