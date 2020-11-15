كيفية ارسال برقية طلب مساعدة أو سداد ديون وإسقاط قروض من الملك سلمان

كيفية إرسال برقية طلب مساعدة أو سداد ديون وإسقاط قروض من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه)، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني معروض للديوان الملكي من أجل طلب أي مساعدة مالية او علاجية من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الحكومة السعودية علي حماية ورعاية أبناء المملكة من التعرض لأزمات لا يملك لها حل، أو ضائقة كبري تجعل صاحبة في أزمة نفسية حادة، مما وفر المسؤولين طريقة لتقديم شكوي في حالة حاجة الشخص لأي مساعدة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتختلف طلبات المساعدة من شخص لأخر حيث يحتاج مواطن ما مساعدة مالية أو بحاجة لسداد ديونه أو بحاجة لإسقاط قرض شخصي من أحد البنوك السعودية ولا يقدر علي سداد أقساطه، كما يحتاج مواطن أخر لمساعدة علاجية كطلب علاج بهيظ الثمن له أو لاحد من أسرته ليس بمقدرته المالية شراءه، أو طلب إجراء عملية جراحية، أو يمكن للمواطن إرسال برقية للديوان الملكي من اجل تقديم شكوى ضد مسؤول بالمملكة أو أي طلب مساعدة اخر، لذا فقد نقدم لكم زوار موقعنا الإخباري “موقع ثقفني” كيفية إرسال برقية طلب مساعدة أو سداد ديون وغيره من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية.خطوات التقديم لإرسال برقية طلب مساعدة أو سداد ديون وإسقاط قروض من الملك سلمان
يقدم الديوان الملكي السعودي كافة المساعدات التي يحتاجها المواطن السعودي عند طلبها وذلك بقرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد يتم طلب المساعدة بعدة خطوات سهلة وبسيطة تتم كالأتي:
- كتابة برقية أو خطاب وإرسال الي مكتب الديوان الملكي ويُفضل كتابة الخطاب بطريقة نموذجية.
- كتابة اسم مُرسل طلب المساعدة من الديوان ورقم الهاتف الجوال الخاص به.
- إرسال الخطاب عبر البريد الممتاز علي العنوان الأتي: الهدأ 7636 الرياض 12911
- أو يمكن إرسال الخطاب بشكل شفهي من خلال رقم الجوال 8004000000، أو الرقم التالي 920022220 ثم الحصول علي رقم البرقية.
- أو يمكن إرسال الخطاب عبر بوابة الديوان الملكي عبر الإنترنت.
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