إصابة لاعب مانشستر يونايتد بكورونا "للمرة الثانية"

تأكدت إصابة الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليكس تيليس، بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وفق ما كشفت صحيفة "مترو" البريطانية.
وكانت نتيجة اختبار اللاعب البرازيلي الدولي البالغ من العمر 27 عاما إيجابية في نهاية أكتوبر، الأمر الذي جعله يغيب 4 مباريات مع يونايتد.
وليس من المؤكد علميا إلى حدود الساعة ما إذا كان الإنسان يمكن أن يصاب بـ"كوفيد 19" مرتين، إلا أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن مؤخرا إصابة تيليس بالفيروس مرة أخرى.
وتوقعت صحيفة "مترو" أن يغيب اللاعب عن مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي، الثلاثاء.
وكان تيليس شارك في مباراة البرازيل ضد فنزويلا مساء الجمعة، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح زملائه بهدف نظيف.
وسيخضع المنتخب البرازيلي بأكمله، الأحد، لاختبار ثان لكورونا، وفي حال تأكدت إصابة أليكس بكورونا فإنه لن يسافر مع البرازيل إلى أورغواي.
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