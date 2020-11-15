غليان وغضب في قبرص بسبب نزهة أردوغان

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد، شمال قبرص الذي تحتله تركيا في وقت تتصاعد فيه التوترات في الجزيرة المقسمة وشرق البحر المتوسط.

وكان من المقرر أن يحضر أردوغان "نزهة" في منطقة فاروشا المطلة على البحر المتنازع عليها على طول المنطقة العازلة للأمم المتحدة التي قسمت الجزيرة منذ الغزو التركي للشمال عام 1974.

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ودانت جمهورية قبرص الناطقة باليونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع بقدرة فعالة على الثلثين الجنوبيين من الجزيرة، الزيارة باعتبارها "استفزازًا لم يسبق له مثيل".

وتأتي زيارة أردوغان في وقت تتنازع فيه تركيا القوة الإقليمية علنًا مع اليونان وقبرص على أراضٍ بحرية يُعتقد أنها تحتوي على رواسب غاز ضخمة.

بدت إعادة توحيد قبرص في نهاية المطاف بعيدة أكثر منذ انتخاب القومي التركي المدعوم من أردوغان، إرسين تتار، زعيمًا للشمال الشهر الماضي.

وزار الرئيس التركي يوم الأحد للاحتفال بالذكرى السنوية للجمهورية التركية لشمال قبرص، والتي تعترف بها أنقرة فقط.

كان من المقرر أن يزور أردوغان فاروشا، المنتجع الشاطئي المهجور منذ فترة طويلة والذي كان في السابق ملعبًا للمشاهير وأطلق عليه لقب "جوهرة البحر الأبيض المتوسط".

الغزو التركي - الذي بدأ ردًا على الانقلاب الذي دبرته أثينا في نيقوسيا بهدف توحيد قبرص مع اليونان - أعقبه في 15 نوفمبر 1983 بإعلان جمهورية شمال قبرص التركية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت فاروشا مدينة أشباح مسيجة، حيث سقطت الفنادق والمطاعم الفاخرة السابقة في حالة سيئة وتضخمها الأعشاب والشجيرات.

وأعادت القوات التركية فتح الواجهة البحرية في فاروشا جزئيًا في 8 أكتوبر ، مما أثار انتقادات دولية.

ودان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، زيارة أردوغان، وكذلك ما أسماه "العمل الانفصالي التاريخي لإعلان النظام غير الشرعي" في الشمال.

وقال إن زيارة أردوغان أدت إلى "نسف" الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للعمل من أجل حل "المشكلة القبرصية" في المحادثات بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة والقوة الاستعمارية السابقة لندن.

وأثار موقف أردوغان الحازم بشكل متزايد احتجاجات في الجنوب الناطق باليونانية - ولكن أيضًا في الشمال ، حيث يستاء العديد من القبارصة الأتراك من تدخل أنقرة في سياسة الجزيرة.

وهتف مئات المحتجين القبارصة الأتراك في شمال نيقوسيا الثلاثاء الماضي للتنديد بزيارة أردوغان.