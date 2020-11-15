السعودية لـ ألمانيا: لسنا بحاجة إلى أسلحتكم

انتقد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، حظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه ألمانيا على السعودية، واصفا القرار بأنه "غير منطقي".
وأكد الجبير في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن السعودية لا تحتاج إلى معدات عسكرية ألمانية.
وقال الجبير خلال المقابلة "يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك.. القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا".
وأوضح أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم قائلا "أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن".
وشدد الجبير على أن "فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية".
وتابع الوزير السعودي "نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها".
كانت ألمانيا قررت وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية عام 2018.
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