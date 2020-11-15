ترامب: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة .. أنا لا أعترف بأي شيء

على الرغم من إعلان الشبكات الإخبارية الكبرى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية قبل أسبوع، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض حتى الآن التنازل، مهددًا بالطعن في النتائج في عدة ولايات، مشيرًا إلى حدوث تزوير هائل في الانتخابات يُزعم أنه يحدث هناك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر إن السبب الوحيد لفوز بايدن بالانتخابات هو أنه تم "تزوير" لصالح المرشح الديمقراطي وسرقة الأصوات منه.

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وتم وضع علامة على المنشور على الفور بواسطة تويتر على أنه "ادعاء متنازع عليه" بخصوص تزوير الناخبين المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

ومضى الرئيس في اتهام شركة Dominion Voting Systems Corporation بأنها مسؤولة عن عدم عد الأصوات بشكل صحيح في آلاتها ، فضلًا عن أنها مملوكة لديمقراطيين "يساريين راديكاليين".

واقترح ترامب أن "الثغرات" في آلات التصويت التي تم الإبلاغ عنها في بعض مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات ، كانت في الواقع دليلًا على محاولة الديمقراطيين المزعومة "سرقة" الأصوات منه. زعم ترامب أن العديد من المحاولات لم تتم ملاحظتها.

بالإضافة إلى ذلك ، اتهم ترامب الإعلام بالتزييف والصمت ''وسلطات الدولة بزعم أنها لعبت دورها في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لضمان فوز جو بايدن.

وأضاف ترامب أن الديموقراطي "انتصر" فقط في عيون "الإعلام الإخباري الكاذب" ورفض مرة أخرى التنازل.

وطلب محامو حملة ترامب منذ ذلك الحين إعادة فرز الأصوات في جميع المقاطعات التي استخدمت آلات دومينيون ، وشككوا في صحة نتائج التصويت في الولايات التي تم استخدامها فيها.

وقال الرئيس المنتهية ولايته، في تغريدة ثالثة اليوم الأحد "لقد فاز فقط في عيون وسائل الإعلام المزيفة، أنا لا أعترف بأي شيء ! لدينا طريق طويل لنقطعه"