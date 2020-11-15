حاكم ولاية أوهايو لترامب: بايدن هو الفائز في الانتخابات

قال الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، هو الفائز في الانتخابات، وذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بأن بايدن هو الفائز في الانتخابات لكن بالتزوير.
وأضاف المسئول الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن": "عملية انتقال السلطة مهمة للغاية ويحق لترمب سلوك الطريق القضائي".
وفي وقت سابق، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "لقد فاز بايدن لأن الانتخابات زورت. لم يسمح للمراقبين والملاحظين بالتواجد. الأصوات تم احتسابها من قبل شركات يملكها اليسار الراديكالي مثل دومينين ذات السمعة السيئة والمعدات الرديئة والتي لم تعتبر مؤهلة في تكساس التي فزت بها بفارق كبير. بالإضافة إلى الإعلام المزيف والصامت وغير ذلك الكثير".
وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.
وقال: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".
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