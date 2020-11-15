استولى على 17 مليون ريال.. سقوط تشكيل عصابي محترف في السعودية.. تفاصيل

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض علي تشكيل عصابي نجحوا في الاستيلاء علي 17 مليون ريال سعودي.

وافاد خالد الكريديس في تصريحات صحفية له أن التشكيل العصابي مكون من 3 مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وذكر مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأشخاص الخمسة تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس) ، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم.

وأشار الي ان التشكيل تحصل من هذه العمليات الاحتيالية على أكثر من 17 مليون ريال، وقاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج.

وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة