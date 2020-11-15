الأردن تسجل 2373 إصابة كورونا و68 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في مقدمة المدن التي سجلت إصابات ب 1245 .

أوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 143,678 حالة.

كما تم تسجيل 68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,772 حالات.

كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 243 حالة، فيما غادرت 188 حالة

المستشفيات بعد شفائها وفق بيان الصحة الاردنية.

فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 2,116 حالة، منهم 447 حالة على

أسرة العناية الحثيثة.

وأفادت الصحة الاردنية بأنه تم إجراء 9,583 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,184,026 فحص.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن انخفاض أعداد الفحوصات جاء نتيحة لتوقف محطات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيام

الحظر الشامل، حيث ستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتدة بدءا من اليوم.

وأضافت : وفي ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، تدعو وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع

معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات.