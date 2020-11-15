مستشار ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح فايزر الأمريكي

بعد أن أثار الجدل إعلان لقاح كورونا الذي أنتجته شركة "فايزر" العملاقة الأمريكية، أكد "أنتوني فاوتشي"، كبير أطباء الأمراض المعدية ومستشار الرئيس دونالد ترامب، أن نجاح لقاح فيروس كوفيد – 19 لشركة Pfizer Inc قد يساعد في إقناع المزيد من الأشخاص بالحصول على التطعيم، وسط زيادة حالات الإصابة حيث سجلت أمريكا 166 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وقال "فاوتشي"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتنسيق مع شركة "بيو إن تيك إس إيه" BioNTech SE الألمانية، لديه درجة عالية استثنائية من الفعالية تصل نسبتها ما بين 90% إلى 95%، وهو ما قد يكون عاملا رئيسيا في التخلي عن الحذر لتلقي اللقاح الذي تم تطويره بسرعة كبيرة.

وتابع "ما أتمناه هو أنه على الرغم من وجود درجة من الشك حول اللقاحات بشكل عام، فإنه عندما يرى عامة الناس مدى فعالية هذا اللقاح، قد نرى تحول في الموقف تجاه التطعيم".

وأوضح أن الولايات المتحدة قد تبدأ في تقديم اللقاح إلى المجموعات ذات الأولوية في نهاية شهر ديسمبر المقبل حيث من المأمول تخفيف حدة الإصابات المتصاعدة التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 190 ألف حالة يومية جديدة هذا الأسبوع.

وقامت إدارة ترامب بشراء وتمويل تطوير جرعات من شركة فايزر وشركات صناعة الأدوية الأخرى بهدف توفير إمدادات كافية لمعظم الأمريكيين بحلول نهاية العام.