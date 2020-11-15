نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لهذه الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة حلم يراود الكثيرين ليس من الدول العربية فقط بل من جميع دول العالم، وذلك لما تمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مميزات تميزها عن غيرها من دول العالم، ولعل أبرز تلك المميزات هو ارتفاع مستوي المعيشة، الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة، جذب الملايين من رؤوس الأموال من جميع دول العالم للاستثمار بها لما تقدمه من تسهيلات لرجال الأعمال، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل سواء لأبناء دولة الأمارات العربية المتحدة أو الوافدين إليها للعمل بها، وسوف نتناول في السطور التالية الإقامة بدولة الأمارات العربية المتحدة، حيث تم تحديد 6 فئات للحصول على الإقامة الذهبية بدولة الأمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات.

أنواع الإقامة في دولة الأمارات العربية المتحدة:-

تتعدد أنواع الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا فإنه يجب على من يرغب العمل أو السكن أو الدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة معرفة أنواع الإقامة بها وكيفية الحصول علي أياً منها، حيث أن هناك العديد من أنواع الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك كالتالي:-

تأشيرة العمل في الإمارات.

كفالة الشركات.

تأشيرة عمل الزوجين.

تأشيرة مستثمر في الإمارات.

تأشيرة العمل الحر في الإمارات.

أخيراً تأشيرة رجال الأعمال.

وتختلف شروط الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لنوع تلك الإقامة، واليوم 15 نوفمبر 2020 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ما يسمي بالإقامة الذهبية في الأمارات.

الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات والفئات التي ستمنح لهم:-

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد حكومة الإمارات العربية المتحدة منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للعديد من الفئات التي تسهم في استمرار مسيرة العمل والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الفئات هي:-