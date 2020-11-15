قرض خاص بالمرأة المطلقة والأراملة يصل إلى 30 ألف ريال سعودي بدون فوائد ومدة سداد تصل إلي 60 شهر

يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف الكثير من الخدمات المصرفية التقليدية والمميزة, وفي ظل الأزمات التي تلاحق الأفراد من انهيار اقتصادي بسبب زيادة نسبة البطالة بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وداخل المملكة العربية السعودية مما جعل الحكومات تفرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات في السابق مما أدي إلي خسارة الكثير من المواطنين لأعمالهم ووظائفهم وجعلتهم لا يقدرون علي تدبر أمور حياتهم اليومية, لذا يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة والتي تكون بدون فوائد, حيث هناك تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصلان إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً, كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الأوراق والشروط اللازم توافرها للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل, لذا إليكم الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على التمويل.

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة لكي تستطيع أي امرأة الحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل وهذه الشروط قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديدها, لذا إليكم هذه الأوراق والشروط.