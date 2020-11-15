تعرف على شروط الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية الإجتماعية، تمويل الأسرة أو قرض الأسرة هو أحد المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في بنك التنمية الإجتماعية؛ وذلك بهدف مساعدة المواطنين من فئة محدودي الدخل على تحمل أعباء الحياة، والقدرة على التعايش مع الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم هذه الفترة، ليتمكن المواطن من شراء ما يلزم من المتطلبات، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وقد حدد البنك بعض الشروط العامة؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شروط الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الإجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على تمويل الأسرة، كما يلي:

ألا يزيد عمر المتقد عن 70 عام، وعمر الكفيل عن 55 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 12.500 ريال سعودي.

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد داخل الأسرة عن ألفي جنيه، ويتم احتساب ذلك عن طريق تقسيم دخل رب الأسرة على عدد أفرادها.

المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أطفالها يحق لها التقديم.

الولد الذي لا يتجاوز عمره 24 عام ولا يعمل وغير متزوج يتم احتسابه كفرد من أفراد الأسرة، أما البنت فتظل ضمن أفراد الأسرة حتى الزواج.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التمويل

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على قرض الأسرة، بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كالتالي:

صورة بطاقة الهوية ويجب أن تكون سارية.

صورة سجل الأسرة.

صورة بطاقة هوية الكفيل للمتقدمين العاملين بالقطاع الخاص.

نموذج 104 للعاملين بالجهات الحكومية، ونموذج 105 للعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة أن يكون معبأ إلكترونيًا ومطبوع من حساب المتقدم بالطلب، ومختوم من جهة العمل، ولا يتجاوز مدة اعتماده 60 يوم.

تعريف بالراتب للمتقدم والكفيل “للعاملين بالقطاع الخاص” مختوم من جهة العمل، و مصدق من الغرفة التجارية.

أصل رقم الآيبان ومختوم من البنك.

كشف حساب برواتب آخر ثلاثة أشهر.

تصريح بياناتي للمتقدم ساري المفعول.

تصريح بياناتي للمتقدم ساري المفعول “العاملين بالقطاع الخاص”.

تصريح بياناتي للأبناء من سن 18 عام للإناث، والذكور حتى سن 24 عام، ويجب أن يكون ساري المفعول.

نموذج تسليم البريد مدون عليه توقيع المتقدم، وتوقيع وأختام موظف البريد.

نموذج 106 إقرار وتفويض للمتقاعدين “للمتقدمين من المتقاعدين”.

مدة الحصول على تمويل الأسرة

عند تقديم الطلب للحصول على قرض الأسرة، تتم مراجعة المستندات المطلوبة بدقة، والتأكد من استيفاء الشروط المحددة، والحصول على الموافقة بعد التأكد من استحقاق التمويل، يتم احتساب التمويل في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التقديم، ويستطيع المتقدم الإستعلام عن التمويل من خلال الدخول إلى بنك التسليف التابع لبنك التنمية الإجتماعية، وإدخال البيانات المطلوبة، ومن ثم التعرف على كافة البيانات المتعلقة بالقرض.