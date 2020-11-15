وزير الداخلية الاردني : لن نسمح باستغلال انتهاء الحظر الشامل لاقامة التجمعات

دوت الخليج :- أكد وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني انه لن يسمح باستغلال حالة انتهاء الحظر الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي صباح يوم غد الاحد لغايات اقامة التجمعات او للاحتفاء بالمناسبات بكافة اشكالها خاصة في ضوء صدور امر الدفاع رقم(22) الذي غلط العقوبة لتصبح الحبس حتى ثلاث سنوات أو الغرامة حتى ثلاثة الآف دينار اردني.

وشدد الدكتور التلهوني على أنه سيتم تطبيق اوامر الدفاع بكل حزم وشدة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين خاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر جل العناية و الاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.

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