إيران تقصف مواقع للأكراد على حدودها الشمالية الغربية

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، جاء القصف بعد مقتل 3 من حرس الحدود فى اشتباك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى محافظة أذربيجان الغربية من تركيا المجاورة.

وتنتشر الجماعات الكردية والمعارضين لحكومة طهران فى المنطقة الحدودية لإيران مع تركيا والعراق، حيث هاجمتهم إيران من قبل فى ملاذهم بالأراضى العراقية.

وبحسب البيان الصادر عن قوات المشاه بالحرس الثورى الإيرانى، تم تنفيذ الهجوم أيضا على الجانب الآخر من الحدود، وتسبب فى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف هذه المجموعات، مشددًا على أن "الأمن القومى والسلام للشعب الإيرانى، خاصة فى المناطق الحدودية، خط أحمر للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن قوات المشاه للحرس الثورى سترد "بسرعة ودون اعتبارات"، على أى تهديد.

ويشكل 30 مليونًا من الأكراد أكبر أقلية عرقية بدون دولة خاصة بهم، وهم موزعين بشكل رئيسى بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.