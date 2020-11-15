الأمن البيلاروسى يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فى مينسك

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن قوات الأمن فى بيلاروسيا استخدمت قنابل الغاز ضد متظاهرين معارضين للحكومة الحالية الذين احتشدوا بالقرب من محطة مترو بوشكينسكايا، ونشرت بعض المنصات والقنوات الإخبارية المعارضة مقاطع فيديو نسبتها لشهود عيان، والتى أظهرت المتظاهرين وهم يفرون بعيدًا عن قوات الأمن بعد استهدافهم بواسطة الغاز المسيل للدموع.

وقال مركز فياسنا غير الحكومى لحقوق الإنسان إنه تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر فى جميع أنحاء بيلاروسيا خلال مسيرات للمعارضة يوم الأحد، ونشرت قائمة باسمائهم على موقعها الرسمى.

وتشهد بيلاروسيا موجة احتجاجات ضخمة بعد الانتخابات الرئاسية التى انعقدت فى 9 أغسطس والتى شهدت إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لولاية سادسة، وتؤكد السلطات الانتخابية أنه فاز بأكثر من 80% من الأصوات، ولكن المعارضة تؤكد فوز منافسته سفيتلانا تسيخانوفسكايا بالانتخابات.

كما تتهم شخصيات معارضة قوات الأمن باللجوء إلى العنف المفرط أثناء المظاهرات.