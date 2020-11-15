القوات التركية تقصف قرى في ريف حلب

قصفت القوات التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا، قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بريف حلب الشمالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن القصف تزامن مع شتباكات متقطعة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على محاور القتال.

ولم يكشف المرصد عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على توقف القصف والاشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى في ريف حلب الشمالي.