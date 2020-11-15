ديلي تليجراف: سلطات بريطانيا منحت حق اللجوء لـ 45 إرهابيا

أفادت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية نقلًا عن دراسة كشفت عن أن السلطات في المملكة المتحدة منحت حق اللجوء لـ 45 فردًا مولودًا في الخارج تم سجنهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث Henry Jackson Society الذي يبحث في بيانات 20 عامًا من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام والفروع الحكومية الأخرى المتعلقة بالهجرة، يوجد حاليًا 45 شخصًا في المملكة المتحدة قانونيًا مرتبطين بتنظيمات داعش والقاعدة والشباب والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة من قبل الحكومات الأجنبية.

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وتعرض معاينة "ديلي تلجراف" للدراسة، والتي من المقرر أن تصدر بالكامل في ديسمبر، تفاصيل قصة المواطن الليبي خيري سعد الله، الذي حصل على وضع اللاجئ في عام 2018 على الرغم من مشاركته في الحرب الأهلية الليبية.