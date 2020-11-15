استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض.. هجوم قوي من مفتي السعودية على الإخوان.. فيديو

أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة.

ونشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مقطع فيديو يتحدث خلاله مفتي السعودية عن دعوات الانضمام لتنظيم الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة.

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وقال "آل شيخ"، في المقطع، إن "جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض".

في وقت سابق، أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن جماعة الإخوان "إرهابية" لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وقالت الهيئة في بيان "على الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".