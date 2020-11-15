70 ألفا معرضون للهلاك قبل يناير 2021.. مستشار بايدن يحذر: أنظمة الرعاية الصحية في أمريكا تنهار

حذر الدكتور "مايكل أوسترهولم"، مستشار أزمة وباء فيروس كورونا في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، من أن نظام الرعاية الصحية سينهار، وأن مرضى كوفيد 19 قد يموتون في غرف الانتظار إذا استمرت الحالات في الارتفاع في الأسابيع المقبلة، حيث يشير نموذج جديد إلى أن 70 ألف شخص آخرين قد يموتون قبل تنصيب الرئيس المنتخب في يناير المقبل.

وتعهد "بايدن"، بجعل السيطرة على فيروس كورونا أولوية قصوى، ومن المرجح أن يدفع باتجاه ارتداء القناع، والمزيد من الحوافز المالية لإبقاء الشركات والعاملين في حالة تأهب عندما يتولى منصبه العام المقبل.

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لكن في الشهرين الجاريين حتى يوم التنصيب في 20 يناير المقبل، قد يؤدي الارتفاع الشديد في عدد الإصابات إلى زيادة أكثر من 8 ملايين حالة إصابة و70 ألف حالة وفاة، وهو ما يمثل زيادة محتملة بنسبة 80 في المائة في الإصابات وزيادة بنسبة 29 في المائة في الوفيات ، وفقًا لحسابات "رويترز".

كما صرح مستشار بايدن لفيروس كورونا، الدكتور مايكل أوسترهولم، لـ Meet the Press اليوم، الأحد، بأن الولايات المتحدة في `"فترة خطيرة للغاية'' وأن نظام الرعاية الصحية في "نقطة تحول".

"أسوأ مخاوفي هو ما رأيناه يحدث في بلدان أخرى حيث كان الناس يموتون في الشوارع. كان الناس يموتون حرفيًا في غرفة الانتظار بغرف الطوارئ بعد أن أمضوا 10 ساعات في انتظار رؤيتهم ". أتمنى ألا تكون الطريقة التي نقرر بها أخيرًا تقليل المخاطر ... أعتقد أن تعطل أنظمة الرعاية الصحية ، أو الانهيار الحرفي ، هو الذي سيوصلنا للأسف إلى إحساس بواقع ما يجب علينا القيام به على المدى القصير مصطلح.' ثم توقع أوسترهولم أن أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكن أن تنهار في غضون `` أسابيع قليلة أخرى '' إذا استمرت حالات COVID-19 في الارتفاع. قال الخبراء إن الطرق الوحيدة لتغيير النتيجة هي أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايتها بتغيير استراتيجيتها أو أن تقوم حكومات الولايات بإدخال تدابير أكثر صرامة وتنسيقًا. يضيف الطقس البارد إلى التحدي. قال جريج جونسالفيس ، أستاذ علم الأوبئة بجامعة ييل وناشط في مجال الرعاية الصحية: "سيكون الوباء أسوأ مما كان عليه في الربيع ، وأسوأ مما كان عليه في الحياة اليومية للأمريكيين". وفقًا لرويترز ، يمكن للولايات المتحدة الإبلاغ عن ما بين 8 ملايين و 13 مليون حالة إصابة أخرى بـ COVID-19 من الآن وحتى الافتتاح. تظهر الحسابات، التي استندت إلى عدد الحالات اليومية في أوائل شهر نوفمبر واتجاهات النمو المئوية، أنه وفقًا للمعدل اليومي الحالي للوفيات، قد يموت ما بين 70 ألفًا و 150 ألف أمريكي آخر من الآن وحتى يوم التنصيب. واعتبارًا من اليوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 245000 حالة وفاة بسبب كوفيد 19 في الولايات المتحدة. ولدى معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) تقدير مماثل لما يزيد قليلًا عن 360 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في 20 يناير دون أي تغييرات في التفويضات ، بزيادة قدرها 117000 حالة عن 12 نوفمبر. وكان الاقتصاديون والمحللون مترددين في حساب كيف يمكن أن تؤثر الموجة الثالثة من العدوى على الاقتصاد الأمريكي إذا استمرت دون رادع، مستشهدين بالعديد من المتغيرات من إمكانية التحفيز المالي إلى تدابير الإغلاق المتجددة.

ومن المرجح أن يتسارع الاقتصاد في الربيع المقبل، كما توقع الكثيرون، عندما يُتوقع تقديم لقاح لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى طفرة جديدة في استهلاك المستهلكين. وبين الحين والآخر، تتزايد النغمة القاتمة في الولايات المتحدة. وأظهر ترامب انخراطًا أقل في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حيث ركز على حملته لإعادة انتخابه وجهوده للطعن في الأصوات في عدة ولايات بعد انتخابات 3 نوفمبر.