‏شرطة دبي تصدر بيانا بشأن اعتقال شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية

نفت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم الأحد، "ما تم تداوله من شائعات" حول اعتقالها لشخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن هذه الشائعة "لا أساس لها من الصحة".
ودعت الشرطة كافة أفراد المجتمع، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة.
كما شدد القيادة العامة لشرطة دبي علي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
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