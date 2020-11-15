ضريبة القيمة المضافة وشروط إلغاء التسجيل

يبحث العديد من المواطنين حول أخر ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض الشروط الجديدة التي تتعلق بإلغاء التسجيل في الضريبة في بعض الجهات المسجلة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الهيئة أن هناك تطبيق يتم من خلاله متابعة القيمة المضافة ونوضح من خلال هذا المقال تفاصيل هذا التطبيق.

شروط إلغاء ضريبة القيمة المضافة :

أكدت الهيئة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال مقطع فيديو أن هناك عدة شروط لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منها ما يلي:

أن يكون النشاط الاقتصادي منتهيا يكون السجل التجاري تم شطبه عدم وجود نشاط اقتصادي قائم للمنشأة تقديم المستندات التي تدل على ذلك أن لا تتجاوز إيرادات ال 12 شهراً السابقة حد التسجيل الاختياري أن لا تتجاوز إيرادات 24 شهراً السابقة حد التسجيل الإلزامي أي 375 ألف ريال سعودي

ما هي الضريبة المضافة ؟

تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب التي يتم فرضها على المواطنين، وتدخل تحت تصنيف نوع الضرائب غير مباشرة، حيث يتم فرضها على العديد من السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

تطبيق القيمة المضافة في المملكة :

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تصديقها على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضريبة القيمة المضافة، وجاء التصديق وفقاً لمرسوم ملكي كريم رقم (م/51) وذلك في التاريخ الموافق 3/5/1438 من العام الهجري، وقد استند في هذه الاتفاقية إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438 هجرية، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438 هجرية، وبدأ تطبيق الزيادة في معدل الضريبة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020 ميلادية.