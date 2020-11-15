دوت الخليج - : تقوم شركة البداد كابيتال في هذه الأثناء ببناء مستشفى ميداني في معان يتسع لمئات الأسرة . وتقول الشركة في بيان تلقت الصحافة نسخة منه بأن مدة اقامة المستشفى ستستغرق شهرا واحدا ، علما بأن كافة المواد المستخدمة والمصنعة تنتجها مصانع شركة البداد كابيتال في دولة الامارات العربية المتحدة . يذكر بأن البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان فطين البداد وزايد البداد حطمت الارقام القياسية في سرعة انجاز وبناء وتجهيز المستفيات الميدانية المتنقلة في العالم ، وبلغ عدد المستفيات التي اقامتها حتى الآن عدا عن ممستشفيات الأردن التي يجري بناؤها هذه الأثناء 114 مستشفى متنقلا في 27 دولة منها الامارات والسعودية والاردن ، والكويت وعمان وليبيا واسبانيا والجزائر وايطاليا والولايات المتحدة . شاهد تحضيرات بناء مستشفى معان الميداني :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في معان بـ 30 يوما فقط .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.