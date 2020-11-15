الكويت ومصر تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت ـ د ب أ: بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس الاحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) أن أمير الكويت تسلم من الوزير شكري رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين. ووفق الوكالة ، تضمنت الرسالة دعوة أمير الكويت لزيارة مصر ، وأعرب الشيخ نواف عن سعادته بقبول وتلبية الدعوة . من جانبه ، أشار المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إلى أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.

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