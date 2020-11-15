(آسيان) تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم

15 نوفمبر,2020

هانوي ـ وكالات: بعد 4 أيام من الاجتماعات، اختتمت القمة السابعة والثلاثين لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة أعمالها امس في العاصمة الفيتنامية، هانوي، بالحدث الكبير المتمثل في التوقيع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم. وقد شكلت الصفقة تكتلا من 15 اقتصادا آسيويا تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة، التي انسحبت من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادي في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وتغطي الاتفاقية 2ر2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي ووقعتها الدول العشر الأعضاء بالآسيان وخمسة شركاء لها.

ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعززالشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا،إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطفة.

غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل الشراكة عبر الاطلسي التي قادها أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.

في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانج، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول. يضم الاتفاق الجديد عشرا من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوبشرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

ووقع الاتفاق على هامش قمة اقتراضية لآسيان ترأسها فيتنام، فيما يناقش قادة آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي ويعكفون على وضع خطط للتعافي الاقتصادي في المنطفة بعد الجائحة حيث تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي 30 بالمئة من الاقتصاد العالمي والنسبة ذاتها من سكان العالم وتصل إلى 2.2 مليار مستهلك.

وقالت وزارة المالية الصينية إن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها علىالفور والبعض الآخر عل مدار عشرة أعوام. ولم تذكر تفاصيل عن المنتجات أو الدول التي ستحظي بخفض فوري للرسوم.

وأضافت الوزارة في بيان “للمرة الأولى، تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم الجمركية، لتحققا انفراجة تاريخية”. لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

الاتفاق هو الأول الذي تنضم بموجبه قوى شرق آسيا – الصين واليابان وكوريا الجنوبية – إلى اتفاق تجارة حرة واحد.

وناقش الزعماء أيضا إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتغلب على تداعيات الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي . وتحدثوا أيضا عن النزاعات في بحر الصين الجنوبي.

وفي المراسم الختامية، سلمت فيتنام رئاسة آسيان لبروناي.