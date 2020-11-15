فلسطين: الاستيطان جميعه غير شرعي ومرفوض

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات: نددت الرئاسة الفلسطينية أمس بطرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وشجب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس. وقال أبو ردينة إن “هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دوليا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا أن الاستيطان جميعه غير شرعي”.

وأضاف أن “استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية”.

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