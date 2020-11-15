مساعد بايدن : تغريدات ترامب لا تحسم الرئاسة .. الشعب فعل ذلك

وحسبما أفادت قناة العربية، قال مساعد بايدن، إن تغريدات ترامب ليس لها أى تأثير على حقيقة الانتخابات.

وأوح مساعد بايدن "على الحكومة الاتحادية اعتماد الفريق الانتقالى هذا الأسبوع".. مشيرا إلى أن "اعتماد الفريق الانتقالى يسمح للرئيس المنتخب بتلقى إحاطات الأمن القومى".